برامج احتفالية لنزلاء المحاجر الصحية



نفّذت الطواقم الطبية والعاملين -على مدار الساعة- برامج احتفالية بمناسبة عيد الفطر المبارك داخل المحاجر، لخدمة نزلاء المحاجر الصحية لمصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بالأحساء، أمس، بالتعاون مع بعض الفرق التطوعية التابعة لمركز العمل التطوعي في جمعية البر بالأحساء، وذلك ضمن مبادرات مركز التطوع الصحي التابع لوزارة الصحة. وشارك المتطوعون فرحة العيد مع المرضى، في مبادرة تحت شعار «عيدنا معكم أجمل»، مقدمين لهم الورود والهدايا والحلويات، متمنين لهم الشفاء العاجل، كما شملت المبادرة تقديم الشكر والتهاني إلى جميع الكوادر الصحية بالمحاجر الصحية التي تراقب سلامة المرضى على مدار الساعة. بدوره، أكد مدير العلاقات العامة والإعلام والتوعية الصحية، المتحدث الرسمي بالمديرية العامة للشؤون الصحية في المحافظة عبدالرحمن السدراني لـ«دوت الخليج»، أمس، أن جميع نزلاء المحاجر يتلقون الخدمة الصحية من كفاءات مدربة على مثل هذه الحالات، ويمثلون أطباء وممرضين، وأخصائيين لصحة البيئة، والصحة الوقائية، وفنيي المختبرات، والإداريين، وأخصائيين اجتماعيين، والتي تبدأ منذ وصول النزيل بالتقييم لحالته، وإعداد ملف طبي واستمرار الفرق الطبية بمراقبته صحيّاً بشكل يومي، حتى إعلان شفائه وخروجه. وأضاف، أن جهات الاختصاص في صحة الأحساء، قامت بتأهيل المتطوعين وتدريبهم على سبل الوقاية من فيروس كورونا، وطرق التعامل مع الحالات المصابة.

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