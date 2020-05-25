بلدية الدلم توزع أكثر من 8000 هدية بمناسبة العيد

قدمت بلدية محافظة الدلم أكثر من 8000 من الهدايا على أهالي المحافظة ومراكزها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. أوضح سليمان عبدالله العايد أن البلدية أطلقت 3 مبادرات تحت "شعار عيد الدلم فرحة" الأولى كانت لأهالي المحافظة والثانية لرجال الأمن ومنسوبي الصحة والثالثة لمنازل المحافظة، وتم من خلالها توزيع أكثر من ثلاثة آلاف عيدية للأهالي وكذلك توزيع أكثر من خمسة آلاف شتلة زراعية لسكان المحافظة لزراعتها في منازلهم ويأتي ذلك ضمن خطط البلدية في دعم التشجير. أكد أن البلدية راعت بدقة عالية أثناء توزيع هدايا العيد الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة. أشار العايد إلى أن البلدية وضعت خطة للعمل خلال أيام عيد الفطر المبارك اشتملت على مهام الإدارة الصحية والرقابة على المحلات التجارية، إضافة إلى أعمال النظافة ومكافحة الحشرات وتهدف إلى متابعة كافة الأعمال المرتبطة بالصحة العامة وكذلك متابعة الرقابة على المنشآت التجارية. ودعا العايد المواطنين إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي شكاوى أو مخالفات من خلال الاتصال على طوارئ البلدية 940 على مدار الساعة.



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