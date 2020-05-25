حفل افتراضي لبلدية حوطة بني تميم عبر المنصة التفاعلية

ورفع محافظ حوطة بني تميم، في كلمته التي ألقاها خلال الحفل الرسمي باسمه ونيابة عن أهالي محافظة حوطة بني تميم، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين ولولي عهده الأمين ولأمير منطقة الرياض ونائبه وللأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم وللأمتين الإسلامية والعربية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. من جهته أوضح رئيس بلدية محافظة حوطة بني تميم المهندس فارس بن محمد القحطاني، أن الفعاليات سيتم بثها يومياً بشكل مباشر على مدار ثلاثة أيام اعتباراً من أول أيام العيد، وستتضمن أوبريت وطنيا وبطولتي الفيفا والفورتنايت والقصائد النبطية ومسابقة كشخة العيد ومسابقة تصوير مشاعر العيد ومسابقة التك تك وعيدية الطفل والعديد من الأسئلة والمسابقات عبر حسابات البلدية الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وسناب شات وانستقرام ويوتيوب.
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