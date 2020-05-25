حفل افتراضي لبلدية حوطة بني تميم عبر المنصة التفاعلية

انطلقت، مساء أول أيام عيد الفطر المبارك، فعاليات احتفالات بلدية محافظة حوطة بني تميم، تحت شعار عيدنا أجمل، برعاية محافظ حوطة بني تميم محمد بن عامر العجمي بحفل افتراضي تم بثه مباشرة عبر المنصة التفاعلية الإلكترونية. وذلك تقديراً لإجراءات الوقاية من جائحة كورونا ، وتفاعلاً مع توجيهات القيادة لحماية الإنسان أولاً بفرض التباعد الاجتماعي، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا. وأطلقت بلدية محافظة حوطة بني تميم حزمة من البرامج والفعاليات المميزة والتي تستهدف فئات المجتمع بمختلف الأعمار ويتخللها العديد من المسابقات والجوائز القيمة برعاية ودعم مجموعة من المؤسسات الوطنية ضمن الشراكة المجتمعية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. ورفع محافظ حوطة بني تميم، في كلمته التي ألقاها خلال الحفل الرسمي باسمه ونيابة عن أهالي محافظة حوطة بني تميم، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين ولولي عهده الأمين ولأمير منطقة الرياض ونائبه وللأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم وللأمتين الإسلامية والعربية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. من جهته أوضح رئيس بلدية محافظة حوطة بني تميم المهندس فارس بن محمد القحطاني، أن الفعاليات سيتم بثها يومياً بشكل مباشر على مدار ثلاثة أيام اعتباراً من أول أيام العيد، وستتضمن أوبريت وطنيا وبطولتي الفيفا والفورتنايت والقصائد النبطية ومسابقة كشخة العيد ومسابقة تصوير مشاعر العيد ومسابقة التك تك وعيدية الطفل والعديد من الأسئلة والمسابقات عبر حسابات البلدية الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وسناب شات وانستقرام ويوتيوب.



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