جامعة الجوف تبدأ توزيع هدايا الخريجين إلى منازلهم

في أول أيام عيد الفطر المبارك، شرعت جامعة الجوف في توصيل هدايا التخرج لخريجي الدفعة الـ14 وخريجاتها في منازلهم، إذ بدأت المرحلة الأولى بإيصال هدايا المتفوقين على مستوى الكليات من الخريجين والخريجات. وكان رئيس الجامعة المكلف أ.د بدر الزارع، تابع عمليات الفرز والتحضير قبل الانطلاق في التوزيع، مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت لمشاركة الخريجين فرحتهم، بعد أن تم تأجيل حفل التخرج لهذا العام نظرا للظروف الحالية، مؤكدا حرص الجامعة على إيصال مشالح وتهاني التخرج إلى جميع الخريجين في منازلهم داخل وخارج منطقة الجوف، متضمنةً تهنئة الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير المنطقة، وحرم سموه الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله، وتهنئة الجامعة، إضافة إلى أجهزة آيباد للأوائل على الدفعة، رافعا شكره الوافر إلى القيادة على الدعم اللامحدود للجامعة، وإلى أمير المنطقة وحرمه على الدعم المستمر للجامعة، والمبادرة بمشاركة الخريجين فرحتهم، وتحفيزهم لمزيد من التقدم في خدمة القيادة والوطن، ووزير التعليم على توجيهاته ومتابعته الجامعة. كما هنّأ الدكتور الزارع جميع الخريجين والخريجات، سائلا المولى القدير أن يوفقهم في مشوارهم القادم. يذكر أن الجامعة شكّلت لجنة للإشراف على أعمال الخريجين، وعند اكتمالها قامت عمادة شؤون الطلاب بتوزيع الهدايا من خلال جوالة الجامعة، ومتطوعين من الطلاب والطالبات. وستستمر أعمال التوزيع حتى التأكد من وصول الهدايا إلى جميع خريجي الدفعة الـ14 وخريجاتها. وقد قابل المتفوقون الذين استلموا هداياهم في اليوم الأول خطوة الجامعة بمزيد من الشكر والتقدير، معبرين عن سعادتهم وعائلاتهم بهذه البادرة الطيبة من الجامعة.



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