السعودية اليوم / بريطانيا تسجل 77 وفاة جديدة بفيروس كورونا



لندن 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم عن تسجيل 77 حالة وفاة جديدة بفيروس

وأفادت السلطات بأن عدد الوفيات بالفيروس وفقًا للأرقام الرسمية وصل إلى 36870 حالة وفاة.

// انتهى //

21:02ت م

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لندن 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم عن تسجيل 77 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" .وأفادت السلطات بأن عدد الوفيات بالفيروس وفقًا للأرقام الرسمية وصل إلى 36870 حالة وفاة.// انتهى //21:02ت م0099

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