السعودية اليوم / الصحة الجزائرية: 197 إصابة جديدة و 9 وفيات بفيروس كورونا



الجزائر 02 شوال 1441 هجري الموافق 25 مايو 2020 م واس

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء

وأضاف فورار في مؤتمر صحفي أنه سجل 9 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 609 وفيات.

وأشار المصدر نفسه إلى تماثل 169 حالة للشفاء ليصل العدد الإجمالي للمتماثلين للشفاء إلى 4747 حالة.

// انتهى //

20:33ت م

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الجزائر 02 شوال 1441 هجري الموافق 25 مايو 2020 م واسأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر ، جمال فورار، اليوم تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 8503 حالات.وأضاف فورار في مؤتمر صحفي أنه سجل 9 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 609 وفيات.وأشار المصدر نفسه إلى تماثل 169 حالة للشفاء ليصل العدد الإجمالي للمتماثلين للشفاء إلى 4747 حالة.// انتهى //20:33ت م0096

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