السعودية اليوم / الأردن يسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا



عمّان 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس

وقالت الوزارة في بيان صحفي : إن الحالات الجديدة تعود لسائقي شاحنات أردنيين، والحالة الثالثة لأردني قادم من الخارج، مبينة في الوقت نفسه شفاء 8 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 442 حالة.

// انتهى//

18:41ت م

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عمّان 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 711 إصابة.وقالت الوزارة في بيان صحفي : إن الحالات الجديدة تعود لسائقي شاحنات أردنيين، والحالة الثالثة لأردني قادم من الخارج، مبينة في الوقت نفسه شفاء 8 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 442 حالة.// انتهى//18:41ت م0091

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