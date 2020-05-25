السعودية اليوم / تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق



بغداد 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واس

سُجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 163 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة في بغداد, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 163 حالة, كما تم تسجيل 73 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 2811 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق إلى اليوم 1658 مريضا .

// انتهى //

18:41ت م

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بغداد 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسسُجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في عموم العراق إلى 4632 إصابة، وتوزعت الإصابات على محافظات بغداد والنجف والبصرة والسليمانية وأربيل وبابل وكربلاء والديوانية وذي قار ونينوى.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة في بغداد, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 163 حالة, كما تم تسجيل 73 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 2811 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق إلى اليوم 1658 مريضا .// انتهى //18:41ت م0090

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