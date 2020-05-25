السعودية اليوم / مقتل ثلاثة أشخاص بينهم ضابط في الشرطة شمال غرب باكستان



إسلام آباد 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واس

أعلنت الشرطة الباكستانية عن تعرض ثلاثة أشخاص بينهم ضابط في الشرطة للقتل على يد مجهولين في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.

وأوضح مسؤول بالشرطة المحلية اليوم أن الحادث وقع بالقرب من "ميرعلي" كبرى مدن مقاطعة شمال وزيرستان أمس الأحد، حيث أطلق مسلحون يستقلون دراجات نارية وابلاً من النار على ثلاثة أشخاص كانوا عائدين إلى منازلهم بعد أداء صلاة العيد، مما أدى إلى إصابتهم بجروح.

وأضاف أنهم فارقوا الحياة بعد نقلهم إلى المستشفى، موضحاً أن أحد القتلى الثلاثة كان ضابطاً في شرطة إسلام آباد ويدعى زبيد الله خان، وكان موجوداً في قريته لقضاء عطلة العيد.

وبيّن أن الحادث يحمل طابع عمليات الاغتيال المستهدف، ولم تعلن على الفور أي جهة المسؤولية، مشيراً إلى أن الشرطة بدأت بفتح تحقيقات في الحادث .

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18:41ت م

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