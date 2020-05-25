وزارة الصحة تعلن تسجيل 2235 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 45688

الإثنين 25 مايو 2020

صورة أرشيفية Advertisements

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، 2235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 74795 حالة.

وقال المتحدث باسم الصحة السعودية في المؤتمر الصحافي اليومي حول مستجدات كورونا، أن إجمالي حالات الوفاة في المملكة بلغت 399 حالة بعد تسجيل 9 حالات وفاة جديدة .. مؤكدا أن حالات التعافي في المملكة بلغت 45688 حالة.

وأشار إلى أن هناك 28728 حالة نشطة، منها 384 حالة حرجة تتلقى الرعاية الطبية الكاملة في المستشفيات.