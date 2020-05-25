شكرا لقرائتكم خبر عن عطل في تطبيق «توكلنا» الخاص بتصاريح المشي وقت منع التجول والان نبدء بالتفاصيل

أعلن تطبيق "توكلنا "الخاص بمنح تصاريح المشي في أثناء منع التجول عن وجود عطل في التطبيق

وقال عبر تغريدة على تويتر : عزيزي مستخدم تطبيق توكلنا

نفيدكم بأنه حصل خلل في البنية التحتية للتطبيق ابتداء من الساعة ١١:٣٠ ص هذا اليوم، مما أثر على قابلية استخدام الخدمة لدى بعض المستخدمين.

علما أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الخصوص.