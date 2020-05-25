، العراق يعلن تفاصيل القبض على "بنك معلومات" داعش ،

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، الاثنين، أنها نفذت عملية أسفرت عن القبض على أخطر المجرمين في "داعش"، من بينهم عبد الناصر قرداش الذي وصفته بأنه "بنك من المعلومات".
وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، إن عمليات "أسود الجزيرة" حققت أهدافها في الوقت المحدد وفقًا لما هو مخطط لها"، مشيرًا إلى أن "القوات الأمنية وعلى رأسها جهاز المخابرات حصلت على معلومات استخبارية دقيقة أسفرت عن القبض على عتاة المجرمين الذين يمثلون محورًا رئيسًا لداعش على المستوى الدولي وليس المحلي فقط، ومن بينهم من يعد بنكًا من المعلومات عن خلايا داعش".
وأضاف الخفاجي أن "الإعلام المسيس حاول التقليل من أهمية الإرهابي عبد الناصر قرداش، المرشح لخلافة أبو بكر البغدادي، لكن بالحقيقة هو بنك من المعلومات وشخص خطير جدًا"، لافتًا إلى أنه "تم استهداف عناصر داعش المختبئين في أماكن آمنة، بالنسبة لهم"، وأكد أن "القوات الأمنية تطاردهم الآن وليس أمامهم سوى الاستسلام أو القتل".
داعش
العراق يعلن تفاصيل القبض على "بنك معلومات" داعشصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-25
أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، الاثنين، أنها نفذت عملية أسفرت عن القبض على أخطر المجرمين في "داعش"، من بينهم عبد الناصر قرداش الذي وصفته بأنه "بنك من المعلومات".
وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، إن عمليات "أسود الجزيرة" حققت أهدافها في الوقت المحدد وفقًا لما هو مخطط لها"، مشيرًا إلى أن "القوات الأمنية وعلى رأسها جهاز المخابرات حصلت على معلومات استخبارية دقيقة أسفرت عن القبض على عتاة المجرمين الذين يمثلون محورًا رئيسًا لداعش على المستوى الدولي وليس المحلي فقط، ومن بينهم من يعد بنكًا من المعلومات عن خلايا داعش".
وأضاف الخفاجي أن "الإعلام المسيس حاول التقليل من أهمية الإرهابي عبد الناصر قرداش، المرشح لخلافة أبو بكر البغدادي، لكن بالحقيقة هو بنك من المعلومات وشخص خطير جدًا"، لافتًا إلى أنه "تم استهداف عناصر داعش المختبئين في أماكن آمنة، بالنسبة لهم"، وأكد أن "القوات الأمنية تطاردهم الآن وليس أمامهم سوى الاستسلام أو القتل".
25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
04:23 PM
"قرداش" المرشح لخلافة البغدادي
أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، الاثنين، أنها نفذت عملية أسفرت عن القبض على أخطر المجرمين في "داعش"، من بينهم عبد الناصر قرداش الذي وصفته بأنه "بنك من المعلومات".
وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، إن عمليات "أسود الجزيرة" حققت أهدافها في الوقت المحدد وفقًا لما هو مخطط لها"، مشيرًا إلى أن "القوات الأمنية وعلى رأسها جهاز المخابرات حصلت على معلومات استخبارية دقيقة أسفرت عن القبض على عتاة المجرمين الذين يمثلون محورًا رئيسًا لداعش على المستوى الدولي وليس المحلي فقط، ومن بينهم من يعد بنكًا من المعلومات عن خلايا داعش".
وأضاف الخفاجي أن "الإعلام المسيس حاول التقليل من أهمية الإرهابي عبد الناصر قرداش، المرشح لخلافة أبو بكر البغدادي، لكن بالحقيقة هو بنك من المعلومات وشخص خطير جدًا"، لافتًا إلى أنه "تم استهداف عناصر داعش المختبئين في أماكن آمنة، بالنسبة لهم"، وأكد أن "القوات الأمنية تطاردهم الآن وليس أمامهم سوى الاستسلام أو القتل".
، العراق يعلن تفاصيل القبض على "بنك معلومات" داعش ،
المصدر : الخليج 365
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