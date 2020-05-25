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تسببت الأمطار الغزيرة والرياح القوية، اليوم، في اقتلاع عدد من أعمدة الكهرباء والهناقر في محافظة محايل عسير والمراكز التابعة لها، مما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن عدد من المواقع بينها "مركز خميس مطير ووادي الخير وطريق الشعبين وسحر آل عاصم ودالج وسنومة وثلوث المنظر وآل فاهمة".
وباشرت فرق الطوارئ بـ"كهرباء تهامة" تلك المواقع لإصلاح الأعطال رغم وعورة التضاريس والوحل والمستنقعات، وذلك لضمان سرعة إعادة الخدمة للمشتركين في أقرب وقت ممكن.
وحرص رئيس مركز تهامة بللسمر وبللحمر، يحيى بن محمد العاصمي، على متابعة الانقطاعات مع شركة الكهرباء والجهود المبذولة لإعادة التيار الكهربائي للمواقع المتضررة التي تقع ضمن نطاق المركز .
وشهد هذا العام اعتماد ما يقارب 40 مليون ريال لتحسين كفاءة شبكات الكهرباء المتهالكة في تهامة عسير .
25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441 07:33 PM
إعادة الخدمة لبعض المواقع المتضررة.. والعمل ما زال متواصلاًأمطار ورياح تقتلع أعمدة الكهرباء بمحايل .. وفرق الطوارئ تباشر
تسببت الأمطار الغزيرة والرياح القوية، اليوم، في اقتلاع عدد من أعمدة الكهرباء والهناقر في محافظة محايل عسير والمراكز التابعة لها، مما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن عدد من المواقع بينها "مركز خميس مطير ووادي الخير وطريق الشعبين وسحر آل عاصم ودالج وسنومة وثلوث المنظر وآل فاهمة".
وباشرت فرق الطوارئ بـ"كهرباء تهامة" تلك المواقع لإصلاح الأعطال رغم وعورة التضاريس والوحل والمستنقعات، وذلك لضمان سرعة إعادة الخدمة للمشتركين في أقرب وقت ممكن.
وحرص رئيس مركز تهامة بللسمر وبللحمر، يحيى بن محمد العاصمي، على متابعة الانقطاعات مع شركة الكهرباء والجهود المبذولة لإعادة التيار الكهربائي للمواقع المتضررة التي تقع ضمن نطاق المركز .
وشهد هذا العام اعتماد ما يقارب 40 مليون ريال لتحسين كفاءة شبكات الكهرباء المتهالكة في تهامة عسير .
، أمطار ورياح تقتلع أعمدة الكهرباء بمحايل .. وفرق الطوارئ تباشر ،
المصدر : الخليج 365
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