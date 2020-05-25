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أوقفت لجنة التعديات التابعة لمحافظة المجاردة، اليوم، تعديات على مساحة 20 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء التي تقع بمركز خاط التابع للمحافظة.
وأوضح محافظ المجاردة سعيد آل دلبوح أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين، مما استوجب إزالة التعديات على الفور.
25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441 07:30 PM
على مساحة 20 ألف متر مربع
ارشيفية
أوقفت لجنة التعديات التابعة لمحافظة المجاردة، اليوم، تعديات على مساحة 20 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء التي تقع بمركز خاط التابع للمحافظة.
وأوضح محافظ المجاردة سعيد آل دلبوح أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين، مما استوجب إزالة التعديات على الفور.
، محايل.. إيقاف تعديات على أراضٍ حكومية بالمجاردة ،
المصدر : الخليج 365
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