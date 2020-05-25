محمد بن مسعود - الدمام - من بين 33843 إصابة مؤكدة بالفيروس أعلنت السويد اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد على أراضيها تجاوز عتبة 4000 وفاة، وذلك بعدما حظي النموذج السويدي في التعامل مع الوباء باهتمام عالمي، طبقاً لـ"أ ف ب".

وقالت وكالة الصحة العامة السويدية اليوم، إنه تم تسجيل 4029 وفاة من بين 33843 إصابة مؤكدة بالفيروس، وأن نسبة 90% من الوفيات تعود لأشخاص تفوق أعمارهم 70 عامًا.

ووفق موقع "وورلد ميتر"، يتجاوز معدل الوفيات لكل مليون شخص في السويد (399) بكثير نظيره في النرويج (43) والدنمارك (97) وفنلندا (56).

لكنه لا يزال أدنى من فرنسا (435) والمملكة المتحدة وإيطاليا (كلاهما 542) وإسبانيا (615). فيروس كورونا الجديد

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441 06:45 PM Advertisements من بين 33843 إصابة مؤكدة بالفيروس السويد: وفيات كورونا تتجاوز 4 آلاف حالة السويد: وفيات كورونا تتجاوز 4 آلاف حالة أعلنت السويد اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد على أراضيها تجاوز عتبة 4000 وفاة، وذلك بعدما حظي النموذج السويدي في التعامل مع الوباء باهتمام عالمي، طبقاً لـ"أ ف ب".

وقالت وكالة الصحة العامة السويدية اليوم، إنه تم تسجيل 4029 وفاة من بين 33843 إصابة مؤكدة بالفيروس، وأن نسبة 90% من الوفيات تعود لأشخاص تفوق أعمارهم 70 عامًا.

ووفق موقع "وورلد ميتر"، يتجاوز معدل الوفيات لكل مليون شخص في السويد (399) بكثير نظيره في النرويج (43) والدنمارك (97) وفنلندا (56).

لكنه لا يزال أدنى من فرنسا (435) والمملكة المتحدة وإيطاليا (كلاهما 542) وإسبانيا (615). الكلمات المفتاحية

، السويد: وفيات كورونا تتجاوز 4 آلاف حالة ،

المصدر : الخليج 365