بـ765 حالة.. الرياض تتصدر قائمة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية
تصدَّرت الرياض، قائمة مدن المملكة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، مسجلةً 765 حالة من أصل 2235 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لوزارة الصحة.
وجاء ترتيب أكثر المدن تسجيلًا لإصابات جديدة بحسب التقرير اليومي لمستجدات الفيروس بالمملكة كالتالي: الرياض 765، مكة 416، جدة 350 حالة المدينة المنورة 184، الدمام 113، الجبيل 74، الخبر 58، الهفوف 55، القطيف 24، بريدة 24، حائل 20، الظهران 15.
وكشفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 2235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 74795 حالة ، فيما بلغت حالات التعافي 2148 حالة تعافي جديدة ووصل مجموعة حالات الشفاء الإجمالي 45668 حالة
وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة، إن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 399 حالة بعد تسجيل 9 حالات وفيات جديدة.
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