بالفيديو.. إصابات كورونا الجديدة: 41% سعوديين و59% من جنسيات أخرى

خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الإثنين، توزيع نسب الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، البالغة 2235 حالة.
وقال العبد العالي -خلال المؤتمر اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا- إن توزيع الإصابات الجديدة بكورونا، تضمن إصابة 41% من المواطنين بينما أصيب 59 % من جنسيات أخرى، وتراوحت نسب الإصابة حسب الجنس بين 27% إناثًا و73 ذكورًا، وتصنيفًا للمصابين حسب الفئة العمرية تنوعت النسب بين 11% أطفالًا، و85% بالغين، و4% كبار سن.
وكشفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 2235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 74795 حالة، فيما بلغت حالات التعافي 2148 حالة تعافي جديدة، ووصل مجموعة حالات الشفاء الإجمالي 45668 حالة
وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة، إن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 399 حالة بعد تسجيل 9 حالات وفيات جديدة.
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إجمالي الوفيات 399 وزارة الصحة: تسجيل 2235 إصابة جديدة بكورونا
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