بالفيديو.. إصابات كورونا الجديدة: 41% سعوديين و59% من جنسيات أخرى

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الإثنين، توزيع نسب الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، البالغة 2235 حالة.

وقال العبد العالي -خلال المؤتمر اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا- إن توزيع الإصابات الجديدة بكورونا، تضمن إصابة 41% من المواطنين بينما أصيب 59 % من جنسيات أخرى، وتراوحت نسب الإصابة حسب الجنس بين 27% إناثًا و73 ذكورًا، وتصنيفًا للمصابين حسب الفئة العمرية تنوعت النسب بين 11% أطفالًا، و85% بالغين، و4% كبار سن.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 2235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 74795 حالة، فيما بلغت حالات التعافي 2148 حالة تعافي جديدة، ووصل مجموعة حالات الشفاء الإجمالي 45668 حالة

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وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة، إن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 399 حالة بعد تسجيل 9 حالات وفيات جديدة.

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