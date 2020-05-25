إجمالي الوفيات 399.. وزارة الصحة: تسجيل 2235 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع حالات التعافي إلى 45668
كشفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 2235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 74795 حالة ، فيما بلغت حالات التعافي 2148 حالة تعافٍ جديدة.
وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة، إن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 399 حالة بعد تسجيل 9 حالات وفيات جديدة
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