قافلة الفرح من «إثراء» تجوب شوارع وأحياء الخبر

تشارك الأهالي عيدهم
جابت قافلة الفرح من مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» شوارع وأحياء مدينة الخبر في أول أيام عيد الفطر المبارك؛ لتشارك سكان المدينة عيدهم وفرحتهم في منازلهم.
وتأتي فعاليات عيد «إثراء» امتدادًا لمبادرة «إثراء معك» التي أطلقها المركز مؤخرًا تماشيًّا مع الإجراءات الاحترازية المجتمعية التي قامت بها المملكة تحت شعار «كلنا مسؤول»؛ لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والتي تحث على التباعد الاجتماعي والالتزام بالبقاء في المنازل ضمن سلسلة جهود إجراءات تم اتخاذها للحد من انتشار هذا الوباء.
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