«توكلنا» يتيح إصدار «تصريح مشي» لمدة ساعة كاملة ضمن النطاق السكني

أتاح تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، لمستخدميه إصدار «تصريح مشي» لمدة ساعة كاملة ضمن النطاق السكني.

وقال التطبيق، عبر تويتر، إن نطاق التصريح سيكون كيلومترًا واحدًا من موقع السكن، ولمدة 60 دقيقة.

وتابع بتغريدة توعوية لكل مواطن: «جدد نشاطك بمزاولة رياضة المشي 60 دقيقة في الأوقات المسموح بها يمكنك طلب تصريحك الآن لممارسة هذه الرياضة لوحدك أو برفقة شخصين كحد أقصى ضمن نطاقك السكني المسموح على أن يكون لكل منكم تصريح مستقل من تطبيق توكلنا.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

«توكلنا» يوضح المسؤول عن تصاريح الموعد الطبي.. وكيفية إعلام المريض به

تعرف على 7 أنواع من التصاريح عبر تطبيق توكلنا

تطبيق«توكلنا»: يمكن زيارة الوالدين خلال منع التجول الكامل بـ«تصريح»