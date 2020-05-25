«توكلنا» يتيح إصدار «تصريح مشي» لمدة ساعة كاملة ضمن النطاق السكني

منفردًا أو برفقة شخصين كحد أقصى
أتاح تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، لمستخدميه إصدار «تصريح مشي» لمدة ساعة كاملة ضمن النطاق السكني.
وقال التطبيق، عبر تويتر، إن نطاق التصريح سيكون كيلومترًا واحدًا من موقع السكن، ولمدة 60 دقيقة.
وتابع بتغريدة توعوية لكل مواطن: «جدد نشاطك بمزاولة رياضة المشي 60 دقيقة في الأوقات المسموح بها يمكنك طلب تصريحك الآن لممارسة هذه الرياضة لوحدك أو برفقة شخصين كحد أقصى ضمن نطاقك السكني المسموح على أن يكون لكل منكم تصريح مستقل من تطبيق توكلنا.
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