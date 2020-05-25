السعودية | بعد تداول صورة لجمل مدفون.. يتبادر السؤال لماذا يدفن الجمل؟

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:24 مساءً, 25 مايو 2020 م المناطق _الرياض شدت بعض حسابات توتير ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى صورة لجمل مدفون في الصحراء حتى رأسه، ودار حولها كثير من التساؤل لماذا يدفن الجمل أو الناقة؟.

وقد توجهت الخليج 365 بسؤال لبعض مربي الإبل حول الهدف من دفن الإبل بالرمال، حيث جاوب بعضهم بأن دفن الإبل بهذا الشكل من أجل علاجها من مرض “الجرب”، مضيفين أن حرارة الرمل أو التراب تقتل الجرب.

بينما قال مهتمين بإبل السباق أن هذا العمل يريح أعصاب الهجن اللي تركض لمسافات طويلة ويمتص آلام المفاصل والأعصاب، كما يريح الهجن المصابة بضلاع الركض.

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