شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة ..إغلاق طريق عقبتي حزنه والأبناء بسبب الأمطار و السيول والان نبدء بالتفاصيل

حذرت إمارة الباحة إلى أنه تم إغلاق الطريق من أعلى عقبة حزنه احترازياً لهطول الامطار ووجود سيول منقولة اسفل العقبة, كما تم إغلاق الطريق من أعلى «عقبة الابناء» احترازياً لهطول الأمطار ووجود سيول منقولة أسفل العقبة ونبهت الإمارة عبر حسابها في تويتر قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر.

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