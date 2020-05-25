، في العاصمة المقدسة.. 8589 متعافياً من كورونا و182 وفاة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشهد 5777 حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية

احتلت العاصمة المقدسة المرتبة الثانية من بين مدن المملكة العربية السعودية من حيث عدد المتعافين من فيروس كورونا والحالات النشطة، بعد مدينة الرياض.

وبلغ إجمالي عدد الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد، حتى اليوم، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة 14548 حالة، منها 5777 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، و8589 حالة تماثلت للشفاء، و182 حالة وفاة.

وسجلت مكة اليوم 289 حالة تعافٍ جديدة و416 إصابة جديدة بالفيروس.

فيروس كورونا الجديد