، أمطار وسيول منقولة بالباحة.. وإغلاق عقبتي حزنة والأبناء احترازياً ،

محمد بن مسعود - الدمام - "المرور ": لم نسجل إصابات وندعو قائدي المركبات لأخذ الحيطة

أغلقت إدارة مرور منطقة الباحة عقبة الأبناء وعقبة حزنة؛ وذلك احترازياً بسبب هطول الأمطار الغزيرة، ونتيجة لوجود سيول منقولة.

وجاء إغلاق العقبتين احترازياً دون تسجيل أي إصابات؛ لضمان سلامة مرتاديها، وسيتم فتحها في حال تأكدت فرق السلامة المرورية من عدم وجود ما يهدد سلامة مستخدميها.

فيما دعت إدارة مرور الباحة قائدي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر عند القيادة في مثل هذه الأحوال الجوية.