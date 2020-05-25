تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا لمواطن فلسطيني في السعودية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاثنين، عن تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية في المملكة العربية السعودية بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أوردته وكالة وفا، أن المتوفى هو المواطن أحمد نمر محمود الوفاني (78 عاما)، ليرتفع بذلك عدد الوفيات من أبناء الجاليات الفلسطينية في الخارج إلى 96.

وكانت قد أعلنت يوم أمس، تسجيل حالتي وفاة لمواطنين في روسيا والسعودية، ما يرفع عدد الوفيات في صفوف جالياتنا إلى 95 حالة وفاة، وتسجيل إصابة جديدة في صفوف جاليتنا بالبرازيل ما يرفع عدد الإصابات في صفوف جالياتنا إلى 1604 حالات.

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وأكدت الوزارة تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في المملكة العربية السعودية، للمواطن يوسف منصور عبد الله مكي (80 عاما)، بحسب وكالة وفا الرسمية.

يذكر أن الوزارة أعلنت في وقت سابق مساء الأحد، عن تسجيل حالة وفاة في صفوف الجالية الفلسطينية في روسيا الاتحادية، لطبيب الأطفال جمال محمد خير الله (64 عاما)، والذي وافته المنية وهو على رأس عمله.

وأضافت أن عدد حالات التعافي في صفوف جالياتنا حول العالم بلغ 784 حالة تعافي.