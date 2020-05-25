آخر إحصائيات فيروس كورونا في الدول العربية

أوضحت الإحصاءات المعلنة حول فيروس كورونا المستجد حتى مساء أمس الأحد، أن 12 دول عربية أعلنت عن 82 وفاة جديدة هي: مصر، السعودية، السودان، الكويت، الجزائر، العراق، اليمن، قطر، الإمارات، سلطنة عمان، المغرب، وتونس، فيما سجلت 4 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.

وسجلت مصر وفاة 29 شخصاً، من مجموع 764 وفاة حتى الان، وعن تسجيل 752 إصابة جديدة ليصل بذلك عدد المصابين إلى 17,265 حالة، بحسب وكالة وفا.

وسجلت السعودية 11 حالة وفاة، من مجموع 390 وفاة حتى الان، كما سجلت 2,399 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 72,560 شخصاً، ولليوم ال12 على التوالي تسجل المملكة حصيلة إصابات يومية تتخطى حاجز الألفين إصابة كل 24 ساعة.

وسجلت السودان وفاة 9 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 146 شخصا، كما سجلت 250 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 3,628 حالة.

كما سجلت الكويت وفاة 8 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 156 شخصاً، كما سجلت 838 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 21,302 حالة.

وكذلك سجلت الجزائر وفاة 8 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 600 شخصاً، كما سجلت 193 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 8,306 حالات، فيما سجلت العراق وفاة 8 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 160 شخصا، كما سجلت 197 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 4,469 حالة حتى الآن.

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وسجلت اليمن وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 42 شخصاً، كما سجلت إصابة 10 أشخاص، لتبلغ بذلك حصيلة الحالات المصابة لديها 222 حالة، فيما سجلت قطر وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 23 شخصاً، فيما سجلت 1,501 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 43,714 حالة.

وسجلت الإمارات وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 245 شخصاً، كما سجلت 781 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 29,485 حالة، كذلك سجلت سلطنة عمان وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 37 شخصا، كما سجلت 513 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 7,770 حالة.

كما سجلت المغرب وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 199 شخصا، فيما سجلت 27 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 7,433حالة، كما سجلت تونس وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 48 شخصا، كما لم تسجل تونس اي إصابة جديدة الأحد لتستقر بذلك حصيلة المصابين الاجمالية عند 1,048 إصابة.

وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد الأحد، حالات وفاة، ولكنها سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت البحرين 336 إصابة جديدة، من مجموع 9,138 إصابة، توفي منهم 13 شخصاً، وسجلت لبنان 17 إصابة جديدة، من مجموع 1,114 إصابة، توفي منهم 26 شخصاً.

وكذلك سجلت سوريا 16 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 86 حالة، توفي منهم 4 اشخاص، فيما سجلت الأردن 4 إصابات جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 708 حالات، توفي منهم 9 أشخاص.