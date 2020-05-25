وفاة مواطن فلسطيني بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين مساء الأحد، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف أبناء الجالية الفلسطينية في المملكة العربية السعودية، بالاضافة إلى حالة وفاة أعلن عنها مؤخرا لطبيب فلسطيني في روسيا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن يوم أمس، شهد تسجيل حالتي وفاة لمواطنين في روسيا والسعودية، ما يرفع عدد الوفيات في صفوف جالياتنا إلى 95 حالة وفاة، وتسجيل إصابة جديدة في صفوف جاليتنا بالبرازيل ما يرفع عدد الإصابات في صفوف جالياتنا إلى 1604 حالات.

وأكدت الوزارة تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في المملكة العربية السعودية، للمواطن يوسف منصور عبد الله مكي (80 عاما)، بحسب وكالة وفا الرسمية.

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يذكر أن الوزارة أعلنت في وقت سابق مساء الأحد، عن تسجيل حالة وفاة في صفوف الجالية الفلسطينية في روسيا الاتحادية، لطبيب الأطفال جمال محمد خير الله (64 عاما)، والذي وافته المنية وهو على رأس عمله.

كما سجلت إصابة جديدة في صفوف الجالية بالبرازيل لطبيب فلسطيني أيضا، ووصفت حالته الصحية بالمستقرة.

وأضافت أن عدد حالات التعافي في صفوف جالياتنا حول العالم بلغ 784 حالة تعافي.