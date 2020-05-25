بالصور.. كشافة وأندية الحي تشارك أبطال الصحة والأمن فرحتهم بالعيد في الطائف

شاركت كشافة تعليم الطائف وأندية الحي للبنين والبنات الأسر والقطاعات الأمنية والصحية فرحتهم بعيد الفطر المبارك بتوزيع الهدايا عليهم في مواقع مختلفة من المحافظة.

وقدمت فرق الكشافة الهدايا لرجال الأمن في نقاط التفتيش بالطائف ولأبطال الصحة في عدد من مستشفيات المحافظة، وكذلك لرجال الهلال الأحمر العاملين في العيد.

كما قدم قادة الكشافة الهدايا العينية لعمال النظافة الموجودين في المدارس وذلك ضمن حملة برًا بمكة وبالتعاون مع جمعية مراكز الأحياء، فيما تفاعلت أندية الحي للبنين والبنات بالطائف مع هذه المناسبة السعيدة بتقديم الهدايا للعديد من الأسر ورجال الأمن في نقاط التفتيش، وذلك بمتابعة من ممثل أندية الحي للبنين وممثلة أندية الحي للبنات.

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وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي أن ذلك يأتي انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية للكشافة وأندية الحي لمشاركة الآخرين فرحتهم بالعيد، وضمن جهودهم التطوعية والتي لا تزال مستمرة منذ تعليق الحضور إلى مقرات العمل؛ بسبب جائحة كورونا.

ولفت اللهيبي إلى الدور الفاعل لقادة الكشافة وأندية الحي للبنين والبنات في بث مشاعر الفرح والسرور بالعيد في نفوس الآخرين وجهودهم النوعية المستمرة والمتواصلة على مختلف الأصعدة.

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