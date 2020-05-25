أمير المدينة المنورة يطمئن على العقيد الغامدي المصاب بحادث إطلاق نار

اطمأن الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، على الحالة الصحية لمدير إدارة الدوريات الأمنية بالمنطقة العقيد عبدالله الغامدي، التي شهدت تحسنًا كبيرًا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أمير المنطقة بشقيقه خضر الغامدي، متمنيًّا أن يمن الله عليه بالشفاء وتمام الصحة والعافية، كما قدّم التهاني لأبنائه وأسرته بمناسبة عيد الفطر المبارك.

من جانبه عبّر خضر الغامدي عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على اتصاله للاطمئنان على صحة شقيقه، وعلى اهتمامه ومتابعته لحالته منذ إصابته في حادثة تبادل إطلاق النار مع أحد الجناة بالمدينة المنورة.

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وتعرض مدير إدارة الدوريات الأمنية بالمنطقة العقيد عبدالله الغامدي، في فبراير الماضي، وذلك أثناء تأدية مهامه الأمنية في متابعة القبض على أحد الجناة المطلوبين للجهات الأمنية في حي طيبة بمنطقة المدينة المنورة.

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