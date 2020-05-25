محافظ «منشآت» يهنئ القيادة بعيد الفطر

رفع محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المهندس صالح الرشيد، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وللشعب السعودي كافَّة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال الرشيد: عملت قيادة المملكة العربية السعودية على تهيئة كل السبل لمواجهة هذا الوباء العالمي وحظيت المملكة بإشادات عديدة تجاه الأعمال الاحترازية التي قدمتها لمواطنيها وللمقيمين على أرضها في لفتة إنسانية تجعلها في مقدمة دول العالم.

واختتم: إن عيد الفطر المبارك يعد مناسبةً وفرحةً عظيمةً للمسلمين عامة، سائلًا المولى عز وجل أن يديم أفراحه على الأمتين العربية والإسلامية.

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