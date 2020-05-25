الصخري يتوقع «4 أيام منعشة» في معظم مناطق المملكة

مع برودة على «الشمالية»

توقع المهتم بالأحوال الجوية أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري، أجواء جميلة تستمر لمدة 4 أيام في معظم مناطق المملكة وقال الصخري عبر تويتر، اليوم الإثنين، «نستمتع بليالٍ عليلة وأجواء منعشة جميلة مناسبة للسهر والسمر مع أفراد العائلة في فناء المنزل بإذن الله ابتداء من ليلة ٣ شوال ١٤٤١ الموافق ٢٦ مايو ولمدة ٣ أو ٤ أيام وذلك في معظم مناطق المملكة، أما مناطق شمال المملكة فستكون لياليها باردة قليلًا». Advertisements اقرأ أيضًا: الحربي: موجة غبار تضرب مناطق ومحافظات عدة تنبيهات الأرصاد: سيول بجازان ورياح بمكة وأمطار رعدية على نجران

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