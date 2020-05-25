بالصور.. «صحة الطائف» تنفذ شبكة مرئية للتواصل مع مرضى كورونا ومشرفي المحاجر

نفذت وزارة الصحة في الطائف، الاتصال المرئي المباشر مع المرضى المنومين بأقسام العزل والنزلاء بالمحاجر الصحية، كما قدمت التهنئة بعيد الفطر عبر الشبكة للمنومين بالمستشفيات واستمعت إلى قيادات المستشفيات والمشرفين على الخدمات الطبية.

وكان مدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، نفذ من غرفة القيادة بحضور مساعدته الدكتورة لمياء الزبيدي ومساعده للموارد محمد القرني والمساعد التقني مهند السعيد ومستشار الصحة عبدالرحمن المري والمتحدث الرسمي عبدالهادي الربيعي ومدير التواصل الداخلي ناصر المالكي، عبر الشبكة المرئية لقاء مع مديري المستشفيات بالطائف والمحافظات التابعة واستمعوا إلى عدد من المرضى المنومين في خطوه تعد الأولى من نوعها في اتصال مباشر مع المريض.

واستمع مسؤولو صحة الطائف لكافة الجوانب التي تحيط بالخدمات الطبية والصحية في أقسام العزل والتنويم والإقامة داخل المحاجر الصحية، كما قدموا التهنئة بعيد الفطر المبارك للعاملين نظير ما يقدم من خدمات في هذا الوقت ومع تزايد المهام المدرجة وارتفاع نسب الإشغال وما تستوجبه الحالة الراهنة، وشمل ذلك رسائل عبر اللاسلكي للعاملين بالميدان وما يبذلونه من جهود على مدار الساعة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء المرئي عمد إلى اللقاء بعدد من المرضى المنومين، وكذلك المقيمون بالمحاجر للاطمئنان على أوضاعهم والاستماع إلى ملاحظاتهم والعمل مع المشرفين عليهم بشكل مباشر في تقييم مستوى الخدمات المقدمة لهم والتواصل مع القيادات الصحية مباشرة.

Advertisements

وهي التجربة الأولى من نوعها وعمدت لربط 14 مستشفى وعددًا من المحاجر الصحية ومراكز العزل لكورونا وتهدف إلى إيجاد الحلول لإيجاد خط تواصل مباشر مع مرضى كورونا والقائمين على خدمتهم صحيًّا والقيادات الإشرافية للخدمات الصحية.

اقرأ أيضًا:

صحة الطائف: إنهاء عقد طبيب أصيب بكورونا وخالف قرارات منع الاختلاط

بالصور.. «أمانة الطائف» تضبط 170 مخالفة مؤثرة على صحة المستهلكين