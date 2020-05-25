بالصور.. نائب أمير جازان يعايد المرضى المنومين والكوادر الطبية والإدارية بمستشفيات المنطقة

هنأ الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان اليوم، عن بُعد عبر -الاتصال المرئي- المرضى المنومين بمستشفيات المنطقة والكوادر الطبية والإدارية بها بمناسبة عيد الفطر المبارك.

واطلع نائب أمير المنطقة على سير العمل بمختلف الأقسام، مستمعًا إلى شرح مفصل من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالرحمن بن دبي الحربي عن الخدمات المقدمة للمرضى والمنومين، وتنفيذ مختلف الإجراءات الوقائية والاحترازية للتعامل مع جائحة كورونا، وكل ما يضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين.

ونوه نائب أمير منطقة جازان بما تبذله الدولة ممثلة القطاع الصحي من خدمات متطورة، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين؛ لضمان سلامة المواطن والوطن.

والتقى عبر الاتصال المرئي عددًا من منسوبي المستشفيات والكوادر الطبية والإدارية بالمنطقة, مقدرًا الجهود المبذولة لخدمة المرضى، ومقدمًا التهنئة للجميع بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا حرص الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وحرصه شخصيًّا على توفير كل ما يضمن راحة وسلامة المواطن والمقيم بالمنطقة إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

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