بالصور.. أمير جازان ينقل تحيات القيادة ويعايد الجهات الأمنية والصحية ويتابع جهودهم

التقى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، عن بُعد عبر -الاتصال المرئي- مدير عام شرطة منطقة جازان اللواء عبدالله بن مسفر الزهيري وقائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء ركن سالم بن زاهر الشهري، ومدير عام الشؤون الصحية بجازان عبدالرحمن بن دبي الحربي الذين قدموا له التهنئة بعيد الفطر المبارك‪‪ .

وبادل أمير المنطقة الجميع التهنئة بهذه المناسبة، سائلًا الله تعالى أن يعيدها باليمن والخير على الجميع، رافعًا التهنئة الصادقة باسمه ونيابة عن أهالي منطقة جازان بهذه المناسبة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.

ونقل أمير منطقة جازان تحيات القيادة الرشيدة لمختلف القيادات والقطاعات الصحية والعسكرية بالمنطقة مبرزًا ما يبذلونه من جهود ومهام للدفاع عن الدين والوطن والحفاظ على صحة وسلامة المواطن.

واستمع إلى شرح مفصل من مدير عام صحة جازان وقائد حرس الحدود ومدير عام شرطة جازان لشرح مفصل حول الجهود التي تنفذها مختلف الجهات لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وتطبيق قرار منع التجول الكلي بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة.

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ونوه بالجهود والخدمات المقدمة من قبل الجميع، مشددًا على أهمية الدور المناط بالمواطن في حفظ الأمن والتعاون مع الجهات والقطاعات الأمنية والخدمية سائلًا الله تعالى العون والتوفيق للجميع.

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