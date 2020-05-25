السعودية اليوم / قطاع العويقيلة الصحي يجري 646 فحصاً في نقاط الفرز البصري بمداخل المحافظة



عرعر 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واس

أجرى قطاع الصحة بمحافظة العويقيلة الحدود الشمالية أمس 646 فحصاً طبياً للكشف عن

وقامت الفرق الطبية والصحية بمستشفى العويقيلة العام وإدارة المراكز الصحية في القطاع بجولات ضمن عمليات المسح النشط للكشف المبكر على الوافدين داخل مقرات سكنهم بالمدارس في المحافظة، تم خلالها قياس درجات الحرارة للقاطنين ، والتحقق من عدم وجود أعراض فيروس كورونا عليهم، وأخذ عينات منهم، إلى جانب تقديم التوعية الصحية اللازمة لهم بلغاتهم لإيصال المعلومة الصحية والصحيحة لهم لضمان استفادتهم منها.

// انتهى //

16:05ت م

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عرعر 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسأجرى قطاع الصحة بمحافظة العويقيلة الحدود الشمالية أمس 646 فحصاً طبياً للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" بمداخل محافظة العويقيلة عبر نقاط الفرز البصري.وقامت الفرق الطبية والصحية بمستشفى العويقيلة العام وإدارة المراكز الصحية في القطاع بجولات ضمن عمليات المسح النشط للكشف المبكر على الوافدين داخل مقرات سكنهم بالمدارس في المحافظة، تم خلالها قياس درجات الحرارة للقاطنين ، والتحقق من عدم وجود أعراض فيروس كورونا عليهم، وأخذ عينات منهم، إلى جانب تقديم التوعية الصحية اللازمة لهم بلغاتهم لإيصال المعلومة الصحية والصحيحة لهم لضمان استفادتهم منها.// انتهى //16:05ت م0066

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