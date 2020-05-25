السعودية اليوم / بلدية الخفجي تهنئ رجال الأمن والطاقم الطبي بمستشفى الخفجي ضمن مبادرة "عيدنا معاكم"



الخفجي 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واس

أطلقت بلدية محافظة الخفجي مبادرة "عيدنا معاكم" في أول أيام عيد الفطر المبارك، التي استهدفت رجال الأمن في النقاط التفتيشية والميدان الذين يقومون بواجب إنساني وتضحية كبيرة من أجل المحافظة على الأمن والأمان وتطبيق منع التجول، بالإضافة إلى الطاقم الطبي بالمستشفيات، حيث قامت البلدية بتهنئتهم بعيد الفطر المبارك وتوزيع الورود عليهم، وذلك ضمن الشراكة الاجتماعية التي تسعى لها البلدية ومشاركة رجال الأمن والأطقم الطبية فرحتهم بالعيد تقديراً لجهودهم المبذولة في فترة منع التجول.

وحث رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد الحميداني الجميع بالالتزام بالتباعد الاجتماعي لسلامتهم وسلامة عوائلهم والمجتمع.

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15:56ت م

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