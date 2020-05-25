شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: النسبة العالمية للحالات الحرجة 5% وفي المملكة أقل من 2% والان نبدء بالتفاصيل
- 2148 حالة تعافي جديدة والإجمالي 45668 حالة
- 2235 إصابة جديدة وعدد الحالات التراكمي 74759 حالة
- 28728 حالة نشطة منها 384 حرجة وإجمالي الوفيات 399
أعلن متحدث وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، أن المملكة سجلت 2148 حالة تعافي جديدة والإجمالي 45668 حالة، و تسجيل 2235 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عدد من المدن والمناطق.
مشيرا إلى أن الحالات الجديدة منها 27 % من الإناث و 73 % للذكور، و41 % من الإصابات للمواطنين و59 % جنسيات أخرى.
وقال العبد العالي: تم تسجيل 9 وفيات جديدة ليصل الإجمالي إلى 399 حالة، وأن عدد الحالات التراكمي المصابة 74759، و 28728 حالة نشطة منها 384 حرجة، مضيفا أن النسبة العالمية للحالات الحرجة من كورونا تصل إلى 5% أو أكثر، بينما في المملكة أقل من 2%.
وقال متحدث الصحة: في ظل الظروف الحالية أثبت المجتمع أنه يستطيع دائماً أن يبتكر ويبدع ويعيش للعيد ببهجة وسرور، يلفها السلوك الصحي والتقيد والالتزام.
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