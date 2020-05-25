شكرا لقرائتكم خبر عن دورات لحفظ القرآن الكريم «عن بعد» بالمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

تنظم إدارة حلقات القرآن الكريم والسنة والسيرة النبوية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الأحد المقبل, الدورة المكثّفة الثامنة لحفظ القرآن الكريم, والدورة المكثّفة الثانية عشرة لحفظ المتون العلمية, وذلك عبر الحلقات الافتراضية عن بعد.

وبيّنت الإدارة أن التسجيل في الدورات متاح للرجال والنساء عبر موقعها الإلكتروني quran-mn.com, وتشمل مسارات التلقين والحفظ والمراجعة والإجازات, وفئة الصمّ والبكم والمكفوفون, وتستمر حتى الـ 4 من شهر ذي القعدة المقبل.

يذكر أن حلقات تحفيظ القرآن الكريم بالمسجد النبوي قدّمت 30 ألف ساعة إقراء عن بعد خلال شهر رمضان المبارك, استفاد منها أكثر من 25 ألف طالب وطالبة.