شكرا لقرائتكم خبر عن لمدة ساعة في اليوم.. «توكلنا» يتيح تصريح المشي خلال منع التجول والان نبدء بالتفاصيل

أتاح تطبيق "توكلنا " تصريحا للمشي أثناء وقت منع التجول الكامل المفروض حتى 4 شوال لأحد المواطنين الذى طلب هذا التصريح عبر "تويتر" وقال التطبيق ردا على المواطن:" أخي الكريم حاليا متاح تصريح المشي عبر تطبيق توكلنا نتمنى لك دوام الصحة والعافية".

وأوضح أن تصريح رياضة المشي يكون أثناء منع التجول الجزئي وفي أي وقت أثناء منع التجول الكلي لمدة ساعة ومرة باليوم ومحدود ‏بنطاق 1كلم من السكن ويشترط ممارسة الرياضة لشخص واحد أو برفقته شخصين كحد أقصى على أن يكون لكل واحد تصريح مستقل، كما يشترط مرور 12 ساعة على الطلب السابق والتواجد في السكن عند الطلب وعدم استخدام المركبة.

يذكر أن "توكلنا " هو التطبيق الرسمي المعتمد من وزارة الصحة بالمملكة للحد من انتشار فيروس كورونا، تم تطويره من قبل مركز المعلومات الوطني .