شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة المنورة يطمئن على صحة مدير الدوريات الأمنية بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

اطمئن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، على الحالة الصحية لمدير إدارة الدوريات الأمنية بالمنطقة العقيد عبدالله الغامدي، التي شهدت تحسناً كبيراً بفضل الله.

جاء ذلك خلال اتصال سموه هاتفياً بشقيقه خضر الغامدي، متمنياً أن يمن الله عليه بالشفاء وتمام الصحة والعافية.

وقدّم سموه التهاني لأبنائه وأسرته بمناسبة عيد الفطر المبارك.

من جانبه عبّر خضر الغامدي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على اتصاله للاطمئنان على صحة شقيقه، وعلى اهتمامه ومتابعته لحالته منذ إصابته في حادثة تبادل إطلاق النار مع أحد الجناة بالمدينة المنورة.