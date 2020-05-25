، مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم  التمور هدية المملكة لغينيا وسيراليون ،

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قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، بتسليم 100 طن من التمور هدية المملكة لجمهورية غينيا.
سلم المساعدات لحكومة غينيا - نيابة عن المركز - سفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا وسيراليون الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله.
وقدم السفير الدكتور حسين الدخيل الله في تصريح صحفي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على دورهما الحيوي في تقديم المساعدات لمستحقيها في جمهورية غينيا.
وقال السفير: "إننا وقعنا مع المسوؤلين في غينيا محضر تسليم 100 طن من التمور هدية خادم الحرمين الشريفين للشعب الغيني الصديق، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس عمق الروابط التي تجمع بين البلدين ويدعم مسار العلاقات الثنائية المتميزة، مشيدًا بالذراع الإنساني للمملكة المتمثل بمركز الملك سلمان للإغاثة الذي تقدم من خلاله كل ما يحتاجه الإنسان، مؤكدًا أن المملكة رغم ما أحدثته جائحة كورونا في العالم من معاناة كبيرة على المستويات كافة فإنها لم تنس تقديم العون للمتضررين من انتشار الفيروس.
وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ولتصل الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.
من جانب آخر، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، بتسليم 100 طن من التمور هدية المملكة لجمهورية غينيا.
سلم المساعدات لحكومة غينيا - نيابة عن المركز - سفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا وسيراليون الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله.
وقدم السفير الدكتور حسين الدخيل الله في تصريح صحفي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على دورهما الحيوي في تقديم المساعدات لمستحقيها في جمهورية غينيا.
وقال السفير: "إننا وقعنا مع المسوؤلين في غينيا محضر تسليم 100 طن من التمور هدية خادم الحرمين الشريفين للشعب الغيني الصديق، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس عمق الروابط التي تجمع بين البلدين ويدعم مسار العلاقات الثنائية المتميزة، مشيدًا بالذراع الإنساني للمملكة المتمثل بمركز الملك سلمان للإغاثة الذي تقدم من خلاله كل ما يحتاجه الإنسان، مؤكدًا أن المملكة رغم ما أحدثته جائحة كورونا في العالم من معاناة كبيرة على المستويات كافة فإنها لم تنس تقديم العون للمتضررين من انتشار الفيروس.
وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ولتصل الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.
25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441 03:50 PM
تعكس عمق الروابط التي تجمع بين السعودية والبلدينمركز الملك سلمان للإغاثة يسلم التمور هدية المملكة لغينيا وسيراليون
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، بتسليم 100 طن من التمور هدية المملكة لجمهورية غينيا.
سلم المساعدات لحكومة غينيا - نيابة عن المركز - سفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا وسيراليون الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله.
وقدم السفير الدكتور حسين الدخيل الله في تصريح صحفي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على دورهما الحيوي في تقديم المساعدات لمستحقيها في جمهورية غينيا.
وقال السفير: "إننا وقعنا مع المسوؤلين في غينيا محضر تسليم 100 طن من التمور هدية خادم الحرمين الشريفين للشعب الغيني الصديق، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس عمق الروابط التي تجمع بين البلدين ويدعم مسار العلاقات الثنائية المتميزة، مشيدًا بالذراع الإنساني للمملكة المتمثل بمركز الملك سلمان للإغاثة الذي تقدم من خلاله كل ما يحتاجه الإنسان، مؤكدًا أن المملكة رغم ما أحدثته جائحة كورونا في العالم من معاناة كبيرة على المستويات كافة فإنها لم تنس تقديم العون للمتضررين من انتشار الفيروس.
وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ولتصل الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.
من جانب آخر، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، بتسليم 100 طن من التمور هدية المملكة لجمهورية غينيا.
سلم المساعدات لحكومة غينيا - نيابة عن المركز - سفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا وسيراليون الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله.
وقدم السفير الدكتور حسين الدخيل الله في تصريح صحفي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على دورهما الحيوي في تقديم المساعدات لمستحقيها في جمهورية غينيا.
وقال السفير: "إننا وقعنا مع المسوؤلين في غينيا محضر تسليم 100 طن من التمور هدية خادم الحرمين الشريفين للشعب الغيني الصديق، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس عمق الروابط التي تجمع بين البلدين ويدعم مسار العلاقات الثنائية المتميزة، مشيدًا بالذراع الإنساني للمملكة المتمثل بمركز الملك سلمان للإغاثة الذي تقدم من خلاله كل ما يحتاجه الإنسان، مؤكدًا أن المملكة رغم ما أحدثته جائحة كورونا في العالم من معاناة كبيرة على المستويات كافة فإنها لم تنس تقديم العون للمتضررين من انتشار الفيروس.
وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ولتصل الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.
، مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم التمور هدية المملكة لغينيا وسيراليون ،
المصدر : الخليج 365
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