محمد بن مسعود - الدمام - 25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441 02:56 PM ارتفع إجمالي الإصابات النشطة إلى 35076 والوفيات لـ26 حالة قطر: 1751 إصابة جديدة بكورونا وتسجيل 3 وفيات اليوم قطر: 1751 إصابة جديدة بكورونا وتسجيل 3 وفيات اليوم أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1751 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل 3 حالات وفاة بسبب الفيروس.

وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات النشطة وصل إلى 35076، وارتفع إجمالي الوفيات إلى 26 حالة.

وأضافت أنه تم تعافي 1193 من المصابين بالفيروس، وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في قطر إلى 10363 حالة. الكلمات المفتاحية ، قطر: 1751 إصابة جديدة بكورونا وتسجيل 3 وفيات اليوم ،

المصدر : الخليج 365

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