، هل يُسمح بساعة في العيد لمعايدة الوالدين؟ "توكلنا" يجيب ،

محمد بن مسعود - الدمام - التطبيق حذر من عقوبة مخالفة تعليمات وزارة الداخلية

شدد تطبيق "توكلنا"، وهو التطبيق الرسمي المعتمد من وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا، على وجوب الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية، محذرًا من أن المخالفة تعرّض مرتكبها لتطبيق العقوبات النظامية.

‏جاء ذلك في معرض الردّ على تساؤل لمغرد قال فيه: هل يسمح بساعة في العيد لمعايدة الوالدين؟

وقال "التطبيق": يجب الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية ، ومخالفة ذلك تجعلك عرضة لتطبيق العقوبات النظامية.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قد شدد على منع التجمعات بكل صورها وأشكالها وأماكن حدوثها، ومنها التجمعات العائلية "أي تجمع داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من أسرة".

ودعا كل من يَعلم عن أي تجمع مخالف إلى إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثه، وذلك على الرقم المجاني (999) في جميع مناطق المملكة باستثناء منطقة مكة المكرمة، فيكون الإبلاغ على الرقم (911).

وحذر من أن عقوبة التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من أسرة، ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة، عشرة آلاف ريال.

وأوضح المصدر أن حضور أي من التجمعات محل المخالفة، أو الدعوة لها أو التسبب فيها، سيكون عقوبتها خمسة آلاف ريال، وأن تكرارها للمرة الأولى سيضاعف المبلغ إلى عشرة آلاف ريال، وفي حال تكرارها للمرة الثانية يُحال المخالف للنيابة العامة.

وأوضح المصدر أن لائحة الحد من التجمّعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سبباً مباشراً لتفشي فيروس كورونا المستجد، والحد منها بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس، وفقد السيطرة عليه واحتوائه.

وأكد أهمية تقيد جميع الأفراد والكيانات من القطاعين العام والخاص، بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.

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