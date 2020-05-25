محمد بن مسعود - الدمام - مصحوبة برياح سطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل الطائف والعرضيات وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً. الأرصاد حالة الطقس 25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441 02:41 PM Advertisements مصحوبة برياح سطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية هطول أمطار رعدية وتساقط للبرد وجريان للسيول على عدد من محافظات مكة هطول أمطار رعدية وتساقط للبرد وجريان للسيول على عدد من محافظات مكة أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل الطائف والعرضيات وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً. الكلمات المفتاحية ، هطول أمطار رعدية وتساقط للبرد وجريان للسيول على عدد من محافظات مكة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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