محمد بن مسعود - الدمام - تصحب برياح سطحية وتدني مدى الرؤية نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تكوّن سحب رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، على محافظات الداير بني مالك، و العارضة، وفيفا، وهروب.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني. الأرصاد حالة الطقس 25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441 02:38 PM Advertisements تصحب برياح سطحية وتدني مدى الرؤية تنبيه لـ"الأرصاد": سحب رعدية على منطقة جازان تنبيه لـ"الأرصاد": سحب رعدية على منطقة جازان نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تكوّن سحب رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، على محافظات الداير بني مالك، و العارضة، وفيفا، وهروب.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني. الكلمات المفتاحية ، تنبيه لـ"الأرصاد": سحب رعدية على منطقة جازان ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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