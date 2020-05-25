- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يوم الاثنين عن عودة الحياة إلى طبيعتها مع انحسار انتشار فيروس كورونا.
وقال في مؤتمر صحفي في رام الله: "بانحسار الخطر عن شعبنا، وهبوط منحنى الإصابات، نكون في مرحلة جديدة من مراحل مواجهة المرض، وهي مرحلة التحرر من الإجراءات والتسهيل على الناس والعودة للحياة الطبيعية بحذر ووفق إجراءات السلامة".
وأضاف: "تفتح المساجد والكنائس ابتداءً من صلاة الفجر يوم غد الثلاثاء، حتى نعطي فرصة للتعقيم، على أن يأتي كل مصل بكمامة وسجادة صلاة والحفاظ على المسافة بين المصلين وأن لا يتم الوضوء في مرافق المساجد".
وسمحت الحكومة الفلسطينية بعمل المحال والمنشآت التجارية والصناعية ومختلف المؤسسات ابتداءً من صباح الثلاثاء بشكل طبيعي مع الحفاظ على إجراءات السلامة.
فيروس كورونا الجديد
25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441 02:36 PM
فتح المساجد والكنائس ابتداءً من صلاة الفجر يوم غدٍ الثلاثاء"اشتية": عودة الحياة إلى طبيعتها في الأراضي الفلسطينية مع انحسار كورونا
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يوم الاثنين عن عودة الحياة إلى طبيعتها مع انحسار انتشار فيروس كورونا.
وقال في مؤتمر صحفي في رام الله: "بانحسار الخطر عن شعبنا، وهبوط منحنى الإصابات، نكون في مرحلة جديدة من مراحل مواجهة المرض، وهي مرحلة التحرر من الإجراءات والتسهيل على الناس والعودة للحياة الطبيعية بحذر ووفق إجراءات السلامة".
وأضاف: "تفتح المساجد والكنائس ابتداءً من صلاة الفجر يوم غد الثلاثاء، حتى نعطي فرصة للتعقيم، على أن يأتي كل مصل بكمامة وسجادة صلاة والحفاظ على المسافة بين المصلين وأن لا يتم الوضوء في مرافق المساجد".
وسمحت الحكومة الفلسطينية بعمل المحال والمنشآت التجارية والصناعية ومختلف المؤسسات ابتداءً من صباح الثلاثاء بشكل طبيعي مع الحفاظ على إجراءات السلامة.
، "اشتية": عودة الحياة إلى طبيعتها في الأراضي الفلسطينية مع انحسار كورونا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر "اشتية": عودة الحياة إلى طبيعتها في الأراضي الفلسطينية مع انحسار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.