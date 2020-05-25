- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد بن مسعود - الدمام - 25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441 02:31 PM
بعد تعليقها بسبب إجراءات كوروناالناقلة الروسية "إيروفلوت": استئناف الطيران منخفض التكلفة يونيو المقبل
ذكرت الناقلة الوطنية الروسية "إيروفلوت" اليوم الاثنين، أنها ستبدأ في يونيو المقبل باستئناف أنشطة النقل الجوي بشكل تدريجي، بعد تعليقها بسبب الإجراءات، التي اتخذت للحد من انتشار كورونا.
وقالت الخدمة الصحفية لـ"إيروفلوت"، في بيان: "بعد انخفاض حجم عمليات النقل الجوي، في أبريل ومايو ويونيو، تبدأ مجموعة (إيروفلوت) باستعادة تدريجية لأنشطة التشغيل مع التركيز في البداية على الاستئناف التدريجي للرحلات إلى وجهات محلية".
ووفقاً للشركة الروسية فإن الحديث يجري عن استئناف الرحلات في روسيا من قبل "بوبيدا"، وهي شركة تابعة لـ"إيروفلوت" للطيران منخفض التكلفة.
، الناقلة الروسية "إيروفلوت": استئناف الطيران منخفض التكلفة يونيو المقبل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الناقلة الروسية "إيروفلوت": استئناف الطيران منخفض التكلفة يونيو المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.