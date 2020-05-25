، إصابة وزيرة الشباب السودانية بـ"كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: سألتزم بالإجراءات وقمت بإبلاغ من قابلني للالتزام بالحجر الصحي

أعلنت وزيرة الشباب والرياضة السودانية ولاء البوشي، أمس، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": تأكدت هذا المساء من إصابتي بفيروس كورونا. سألتزم بالإجراءات الصحية اللازمة، كما قمت بإبلاغ من قابلني الفترة الفائتة للالتزام بالحجر الصحي.

وأضافت: الرجاء الالتزام بموجهات وزارة الصحة والحرص على تجنب التجمعات، فالانتشار المجتمعي يتطلب المزيد من الإجراءات الوقائية. حفظكم الله جميعاً.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم تسجيل 19 حالة وفاة و192 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما بلغ العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان 3820 حالة، متضمنة 165 وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن 34 مصاباً تماثلوا للشفاء ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 458.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقانون الطوارئ الصحية بالبقاء في المنازل، والتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية المتمثلة في التباعد الاجتماعي.فيروس كورونا الجديد