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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، وفاة 34 شخصاً بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 7451 حالة، فيما بلغ عدد المصابين 137724.
وسجلت الوزارة 2023 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، فيما ارتفع عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 107713 شخصاً.
وقالت الوزارة: إن 2585 مصاباً بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة.
ووفق "رويترز"، أجرت السلطات الصحية الإيرانية 818917 فحص تشخيص كورونا منذ بدء تفشي الوباء.
ولم تسجل أي وفاة جديدة في 19 إقليماً إيرانياً، خلال الساعات الـ24 الماضية.فيروس كورونا الجديد
25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441 02:10 PM
وزارة الصحة: 2585 مصاباً بالفيروس القاتل في حالة صحية حرجةإيران.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 7451 والمصابين إلى 137724
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، وفاة 34 شخصاً بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 7451 حالة، فيما بلغ عدد المصابين 137724.
وسجلت الوزارة 2023 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، فيما ارتفع عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 107713 شخصاً.
وقالت الوزارة: إن 2585 مصاباً بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة.
ووفق "رويترز"، أجرت السلطات الصحية الإيرانية 818917 فحص تشخيص كورونا منذ بدء تفشي الوباء.
ولم تسجل أي وفاة جديدة في 19 إقليماً إيرانياً، خلال الساعات الـ24 الماضية.
، إيران.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 7451 والمصابين إلى 137724 ،
المصدر : الخليج 365
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