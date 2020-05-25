أمانة مكة: 3334 طلب ذبيحة عبر التطبيقات الذكية

خلال شهر رمضان المبارك
استقبلت أمانة العاصمة المقدسة 3334 طلب ذبيحة عبر خدمة توصيل طلبات الذبائح من خلال حسابات تطبيق الواتساب والتطبيقات الإلكترونية المعتمدة لدى الأمانة؛ وذلك خلال شهر رمضان المبارك.
وأتاحت الخدمة خيارات متعددة للمستهلكين ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي فعلتها وكالة الخدمات، ممثلة في إدارة المسالخ للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي تسهم في حماية المواطنين والمقيمين من التنقل والازدحام، وتسهل عميلة البيع وتوصيل الذبائح إلى المستهلك وسد احتياجاته خلال فترة المنع وفق الاشتراطات الصحية والاحترازية حفاظًا على صحة الجميع.
وحثَّ مدير إدارة المسالخ الدكتور أحمد بن ولي قوتة، المواطنين والمقيمين على الاستفادة من هذه التطبيقات التي تعتبر طريقة آمنة للحصول على الذبائح بجودة عالية وتحت إشراف المسلخ دون أن يخرج الفرد من منزله؛ حرصًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية ولتكون مغادرة المنزل للضرورة القصوى، ويتم الحصول على الطلبات في أسرع وقت ممكن. وفي حال وجود أي ملاحظات يمكن توصيلها على الخدمة التواصل عبر البريد الإلكتروني وتعبئة الاستبيان المرفق لتحسين جودة الخدمة المقدمة بالضغط هنا.
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